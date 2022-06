ITZY wollen neues Werk veröffentlichen

Die Girlgroup ITZY will am 15. Juli ihr fünftes Minialbum herausgeben und hat bereits ein paar Fotos veröffentlicht.

Für die Aufnahmen haben sich die Mitglieder von ITZY weiße und schwarze Kostüme angezogen und blicken ganz charismatisch in die Kamera.

ITZY haben etwa nach zehn Monaten wieder ein neues Werk angekündigt. Im September 2021 haben sie ihr erstes reguläres Album herausgebracht.

Im August wollen sie dann weltweit auf Tour gehen, darauf hatten so viele Fans gewartet. Beginnen wollen sie ihre Tournee in Seoul. Sie werden am 6. und 7. August auf die Bühne treten, Ende Oktober wird es Auftritte in den USA geben. Sie werden insgesamt acht US-Städte besuchen. Weitere Orte werden nach und nach bekannt gegeben.