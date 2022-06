Säbelfechterin Choi Soo-yeon siegt bei Asienmeisterschaften

ⓒ YONHAP News

Säbelfechterin Choi Soo-yeon hat es bei den Asienmeisterschaften ganz oben aufs Podest geschafft.





Im Finale des Turniers in der Olympia-Park Fechthalle in Seoul besiegte sie im Säbel-Einzel am Sonntag die Weltranglistendritte Misaki Emura aus Japan mit 15:9.





Die Südkoreanerin konnte damit erstmals bei einem internationalen Wettbewerb im Einzel triumphieren. Ihre bisher größten Erfolge waren ein dritter Platz bei den Asienmeisterschaften 2018 in Thailand und ein zweiter Platz 2019 in Kairo gewesen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte sie mit der Mannschaft Bronze gewonnen.





Ha Tae-gyu erreichte im Florett-Einzel der Männer mit Platz 11 die beste Platzierung unter den südkoreanischen Florettfechtern.





Südkorea holte bei den Wettbewerben im Einzel zwei Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen.