Fußball-Nationalmannschaft spielt gegen Paraguay 2:2

ⓒ YONHAP News

Das südkoreanische Fußball-Nationalteam hat in einem Freundschaftsspiel gegen Paraguay am Freitag in Suwon 2:2-Unentschieden gespielt.





Zu Beginn hatte Südkorea das Spiel dominiert. Son Heung-min und Hwang In-beom hatten mit gefährlichen Schüssen aufs Tor den Gegner stark unter Druck gesetzt. Danach wurde die Mannschaft unkonzentrierter und eröffnete durch Lücken in der Abwehr der paraguayischen Mannschaft Chancen für Gegenangriffe. In der 23. Spielminute fiel das Führungstor für die Gäste durch Miguel Almirón. Versuche, schnell zum Ausgleich zu kommen, scheiterten an der gut organisierten gegnerischen Abwehr. In der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte prallten eine Flanke von Son Heung-min und ein Kopfball von Kim Jin-su an der Torlatte ab. Der Gastgeber musste damit in die Pause gehen, ohne einen Treffer erzielt zu haben.





Kurz nach der Halbzeitpause traf Almirón erneut und baute die Führung aus. In der 66. Spielminute konnte Son Heung-min per Freistoß den Anschlusstreffer erzielen. Nach dem Treffer gegen Chile hatte der Tottenham-Stürmer damit in zwei Länderspielen in Folge getroffen. In der Nachspielzeit gelang Jeong Woo-yeong dann noch der späte Ausgleich.





Das Match gegen Paraguay war das dritte der vier für diesen Monat geplanten Länderspiele der südkoreanischen Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die Fußball-WM in Katar und das letzte der Spiele gegen ein südamerikanisches Team. Zuvor hatte die Mannschaft gegen Brasilien 1:5 verloren und gegen Chile 2:0 gewonnen. Die Mannschaft von Cheftrainer Paulo Bento wird morgen in Seoul gegen Ägypten das letzte Länderspiel in diesem Monat bestreiten.