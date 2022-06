Fußball: U-23-Nationalmannschaft scheidet bei der Asienmeisterschaft im Viertelfinale aus

ⓒ YONHAP News

Südkorea ist bei der U-23 Fußball-Asienmeisterschaft im Viertelfinale ausgeschieden.





Bei dem Turnier im usbekischen Taschkent verlor die Mannschaft im Viertelfinale gegen Japan mit 0:3.





Nach dem Führungstreffer durch Japan in der 22. Spielminute hatte die südkoreanische Mannschaft ohne Konzept gespielt und sich in die Enge treiben lassen. Auch bei der Zahl der Schüsse aufs Tor war Südkorea mit 2:9 unterlegen. In der ersten Spielhälfte gab es auf südkoreanischer Seite keinen einzigen Schuss aufs Tor. Es ist das erste Mal, dass Südkorea bei der U-23 Asienmeisterschaft, die das fünfte Mal stattfand, nicht bis ins Halbfinale gekommen ist.





Südkorea und Japan waren bei dem Turnier das erste Mal nach sechs Jahren aufeinandergetroffen. Zuletzt hatten sie 2016 im Finale gegeneinander gespielt. Damals verlor die Mannschaft mit 3:2.