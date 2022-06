Fußball: U-19 Nationalmannschaft gewinnt bei Freundschaftsturnier gegen Tschechien

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische U-19 Fußballmannschaft hat bei einem Freundschaftsturnier von vier Ländern in Lissabon gegen die U-18 aus Tschechien mit 4:1 gewonnen.





Lee Seung-won traf in der 11. Spielminute zur Führung. Sung Jin-young traf doppelt und erhöhte damit auf 3:0. In der 45. Spielminute konnte Tschechien auf 3:1 verkürzen. In der 55. Minute brachte Kang Sang-yun den 4:1 Sieg unter Dach und Fach.





An dem Turnier nehmen Südkorea, Portugal, Tschechien und Norwegen teil. Sein erstes Spiel gegen Portugal hatte Südkorea mit 5:1 verloren.