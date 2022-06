Die Rückkehr der Schallplatten

ⓒ Getty Images Bank

Die Vinyl-Schallplatte hat in Korea in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Zum einen sind in den letzten zwei, drei Jahren die Verkaufszahlen von Vinyl-Schallplatten in Korea in Folge des Retro-Trends stark gestiegen. Zum anderen geben in letzter Zeit auch viele etablierte koreanische Musiker limitierte Auflagen von ihren Singles oder Alben in Form von Vinyl-Schallplatten heraus, was bei den Fans gut ankommt. Gleichzeitig gibt es auch viele Bars und Cafés zu entdecken, in denen noch Schallplatten gespielt werden. Dieses Wochenende schauen wir einmal, welche es in Seoul zu entdecken gibt!