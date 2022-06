200 Corona-Fälle in Pekinger Bar führen zu neuen Einschränkungen in Chinas Hauptstadt

ⓒ YONHAP News

Die Zahl der von einer Bar in Peking ausgehenden Corona-Fälle erreicht nun fast 200, und damit herrscht in der chinesischen Hauptstadt erneut ein Alarmzustand. Nach der Nationalen Gesundheitskommission der Volksrepublik China gestern sind am Vortag 51 weitere von der betreffenden Bar in Peking ausgehende Infektionsfälle bestätigt worden. Damit ist die Zahl der Infektionsfälle im Zusammenhang damit auf insgesamt 185 gestiegen.





Sie sind entweder Gäste einer Bar im Bezirk Chaoyang oder enge Kontaktpersonen von ihnen. Mit der Feststellung von weiteren Ansteckungen ist die Zahl der engen Kontaktpersonen um 2.457 auf insgesamt 8.615 gestiegen. Nach der Untersuchung der Behörden trugen die meisten Menschen, die am 6. Juni, an dem es zu den ersten Infektionen kam, den Nachtclub besucht hatten, keine Mundschutzmaske.





Die Stadt hat über Wohnblöcke mit Infizierten einen Lockdown verhängt. Im Innenstadtbezirk Chaoyang mit den meisten betreffenden Infizierten werden die Bewohner von gestern an für drei Tage täglich einmal getestet. Die Stadt hat den Präsenzunterricht in den Schulen und Kindergärten, der am 13. Juni wieder aufgenommen werden sollte, wieder ausgesetzt. Auch der Betrieb von führenden touristischen Sehenswürdigkeiten wurde wieder eingestellt.





Ein medizinischer Experte in Peking sagt, die diesmalige von einer Bar ausgehende Clusterinfektion sei noch schwieriger unter Kontrolle zu bekommen als der Corona-Ausbruch im Jahr 2020 auf dem Xinfadi-Großmarkt. Damals gab es 300 Infektionsfälle. Bei der diesmaligen Omikron-Variante mit schwachen Symptomen seien die Infizierten schwieriger zu entdecken, so dass die Eindämmung der Infektionsausbreitung nicht einfach sei.