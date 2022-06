“The Roundup“ von über zehn Millionen Menschen gesehen; „Broker“ größter Hit von Koreeda in Südkorea

ⓒ YONHAP News

Der Krimi-Actionfilm „The Roundup“ hat unter den Spielfilmen, die in den letzten drei Jahren in südkoreanischen Kinos gezeigt wurden, als erster in der Zuschauerzahl die Marke von zehn Millionen überschritten. Der Film führte auch das vierte Wochenende in Folge die Kinocharts an.

Nach den Daten des Korea Box Office Information System (Kobis) hat der Film an den vergangenen drei Wochenendtagen vom 10. bis 12. Juni rund 817.000 Personen ins Kino gelockt und damit seine Spitzenposition in den Kinocharts behauptet. Am 11. Juni, dem 25. Tag seit dem Kinostart, übertraf die Zuschauerzahl die Marke von zehn Millionen. Damit wurde „The Roundup“ der 28. Film mit dieser bedeutenden Zuschauerzahl im koreanischen Filmmarkt. Mit Stand vom 14. Juni beträgt die Zuschauerzahl 10.733.556.





Der koreanische Film „Broker“ des Regisseurs Hirokazu Koreeda, der am 8. Juni in die koreanischen Kinos kam, wurde am ersten Wochenende von 515.000 Personen gesehen und belegte in den Kinocharts hinter „The Roundup“ Rang 2. Der Film sorgte besonders stark für Gesprächsstoff, nachdem der koreanische Schauspieler Song Kang-ho für seine Rolle in diesem Film im vergangenen Monat bei den 75. Filmfestspielen von Cannes als erster Südkoreaner mit dem Preis für den besten Schauspieler geehrt wurde. Der Film erzielte bereits am zweiten Kino-Tag eine Zuschauerzahl von über 250.000. Damit lockte der Film unter den Filmen von Regisseur Koreeda in Südkorea die meisten Zuschauer ins Kino. Der bis dahin erfolgreichste Film des japanischen Regisseurs in Südkorea war „Shoplifters – Familienbande“ aus dem Jahr 2018 mit 170.000 Zuschauern.