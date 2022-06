Schwimmer Hwang Sun-woo erreicht mit drittbester Zeit Finale über 200 Meter Freistil

ⓒ YONHAP News

Hwang Sun-woo hat bei der Schwimm-WM in Budapest mit der drittbesten Zeit über 200 Meter Freistil das Finale erreicht. Der Südkoreaner erzielte im Halbfinale eine Zeit von 1:45,46 Minuten. In der Gruppe eins war er damit der Schnellste.





Er ist zudem der zweite Schwimmer nach Park Tae-hwan, der es bei einer Langstrecken-WM über 200 Meter Freistil ins Finale geschafft hat.





Gesamt-Schnellster war David Popovici aus Rumänien, der mit 1:44,40 Minuten einen neuen Junioren-Weltrekord aufstellte. Popovici verbesserte damit den von Hwang Sun-woo in der Vorrunde der Olympischen Spiele in Tokio aufgestellten Rekord um 0,22 Sekunden. Hwang war davor in der Vorrunde mit 1:45,79 Minuten nach Popovici als Zweitschnellster ins Halbfinale geschwommen.





Hwang Sun-woo ist der dritte südkoreanische Teilnehmer, der im Finale an den Start geht. Zuvor konnten Kim Woo-min über 400 Meter Freistil der Männer und Kim Seo-yeong im Lagenschwimmen über 200 Meter der Frauen ins Finale einziehen.





Kim Seo-yeong erreichte im Finale über 200 Meter Lagen den sechsten Platz. Die Südkoreanerin schlug nach 2:11,30 Minuten an.





200 Meter Lagen ist die Paradedisziplin der 28-Jährigen, in der sie bei den Asienspielen 2018 in Jakarta-Palembang mit einem koreanischen Rekord von 2:08,34 Minuten die Goldmedaille gewann. Bei den Weltmeisterschaften hatte sie 2017 in Budapest und 2019 in Gwangju den sechsten Platz belegt. Sie ist die einzige südkoreanische Schwimmerin, die bei einer Langstrecken-WM im Lagen-Einzel im Finale starten konnte.





Bei der diesmaligen WM hatte sie die Vorrunde als Neuntschnellste absolviert. Im Halbfinale war sie die Fünftschnellste gewesen.