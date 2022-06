Lee Moon-sae gibt im Oktober im Olympia-Park Konzert

ⓒ KMOONfnd

Sänger Lee Moon-sae gibt am 1. und 2. Oktober im Olympia-Park ein Open-Air-Konzert mit dem Titel „Theatre Lee Moon Sae in the Park 2022“. Dies gab seine Managementagentur KMOONfnd am 21. Juni bekannt.

„Theatre Lee Moon Sae“ ist die Konzert-Marke des Sängers, für die alle zwei Jahre ein neues Konzept gilt. Das Thema für das vergangene Jahr und dieses Jahr lautet Balladen-Festival nach Art von Lee Moon-sae. Beim kommenden Konzert wird zum Thema Ballade und auch unter Berücksichtigung der Eigenschaften eines Freilichtkonzertes ein vielfältiges Programm angeboten. Am Nachmittag des 21. Juni begann der Kartenvorverkauf.