Chinas Rohöl-Importe aus Russland um 55 Prozent gestiegen

ⓒ Getty Images Bank

China hat seine Rohöl-Importe aus Russland deutlich gesteigert. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Daten der Zollbehörde in Peking hat China im orjahresmonat. Die Menge entspricht fast zwei Millionen Barrel am Tag, damit etwa ein Viertel mehr als im April.





Damit ist Russland nach 19 Monaten vor Saudi-Arabien zum größten Rohöl-Lieferanten Chinas aufgestiegen. China importierte aus Saudi-Arabien im April 2,17 Millionen Barrel und im Mai 1,84 Millionen Barrel Öl am Tag. Auffällig ist, dass China im Mai aus Brasilien rund 2,2 Millionen Tonnen Rohöl, damit 19 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, importiert hat. Dies bedeutet, dass Russland im Wettbewerb um Rohöl-Preisnachlässe vor Brasilien in der Gunst Chinas stehen konnte.





Darüber hinaus wurde festgestellt, dass China trotz der US-Sanktionen gegen den Iran im Mai von dort 260.000 Tonnen Rohöl eingeführt hat. Rohöl aus dem Iran macht an der gesamten Öl-Importmenge Chinas einen Anteil von etwa 7 Prozent aus. Aus Venezuela, einem weiteren Land, über das die USA Öl-Sanktionen verhängten, ist nach den chinesischen Daten kein Öl nach China geliefert worden.





Reuters weist aber darauf hin, dass Chinas Rohöl-Importe aus Malaysia im Mai 2,2 Millionen Tonnen betragen und damit doppelt so hoch wie vor einem Jahr seien. In Malaysia werden Schiffe mit Rohöl aus dem Iran und Venezuela gelegentlich auf hoher See umgeladen, um die Herkunft des Öls zu verschleiern. Chinas Rohöl-Importmenge im Mai liegt bei 10,8 Millionen Barrel am Tag und ist gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent gestiegen.