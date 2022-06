Luftverschmutzung in Jakarta zeigt wieder weltweit schlimmstes Niveau

ⓒ Getty Images Bank

Nach dem vom Schweizer Unternehmen für Luftqualitätstechnologie IQAir veröffentlichten Luftqualitätsindex zeigte die indonesische Hautpstadt Jakarta mit Stand vom 20. Juni um 8:00 Uhr mit einem Wert von 180 unter 94 Städten der Welt die schlechteste Luftqualität. Der Luftqualitätsindex basiert auf der Messung von Feinstaub, Ozon, Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid-Emissionen.





Die Bewertung der Luftqualität erfolgt anhand einer sechsstufigen Skala mit den Noten „Sehr gut“, „Gut“, „Mittelmäßig“, „Ausreichend“, „Schlecht“ und „Sehr schlecht“. Die gegenwärtige Konzentration von PM2,5-Schwebstaub in der Luft von Jakarta beträgt 111 Mikrogramm pro Kubikmeter und ist damit 22,2 Mal höher als die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation bezüglich der Jahresluftqualität.





In Jakarta, der größten Stadt Südostasiens, leben rund 10 Millionen Menschen, und dort werden aufgrund des schlecht ausgebauten öffentlichen Nahverkehrsnetzes Mopeds als Haupttransportmittel benutzt. Mit Stand von 2019 fahren dort 15 Millionen Autos und 112 Millionen Mopeds. Die Luftqualität in der Hauptstadtregion verschlechtert sich jedes Jahr im Juni mit dem Beginn der Trockenzeit in rasantem Tempo. Vor allem in den Jahren mit vielen Waldbränden ist die Luftqualität besonders schlecht.





Der Wert der Luftqualität in Jakarta ist laut dem Luftqualitätsindex seit dem 14. Juni jeden Tag „Schlecht“. Eine Gruppe von Einwohnern Jakartas hatte die Regierung wegen der hohen Verschmutzung verklagt, und das Gericht gab dieser Klage statt. Die indonesische Regierung beschloss, mit dem Bau von neuen Kohlekraftwerken aufzuhören und gab die Maßnahmen bekannt, ab 2040 lediglich Motorräder mit E-Antrieb und ab 2050 lediglich E-Autos zu verkaufen. Auch Jakartas Gouverneur Anis Baswedan will bis 2030 alle Linienbusse in der Stadt durch E-Busse ersetzen und hat im vergangenen März probeweise 30 E-Busse eingesetzt.