Hongkongs berühmtes Jumbo Floating Restaurant versinkt im Südchinesischen Meer

„South China Morning Post“ berichtete am 20. Juni, dass Hongkongs legendäres Jumbo Floating Restaurant, das am 14. Juni Hongkong verlassen hatte, im Südchinesischen Meer gekentert ist.





Der Besitzer des schwimmenden Restaurants Aberdeen Restaurant Enterprises Limited teilte gestern in einer Erklärung mit, dass das Restaurant am Samstagnachmittag die Paracel-Inseln im Südchinesischen Meer passierte und in einen Sturm geriet. Wasser sei in das Schiff gelaufen und dieses habe zu kippen begonnen.





Trotz der Bemühungen des für die Fahrt verantwortlichen Schleppunternehmens, das Schiff zu retten, sei es am Sonntag gekentert. Es wurden keine Besatzungsmitglieder verletzt. Der Besitzer fügte hinzu, da die Wassertiefe über 1.000 Meter betrage, sei es sehr schwierig, Bergungsarbeiten durchzuführen.





Das schwimmende Restaurant Jumbo, das 46 Jahre lang eine der wichtigsten touristischen Sehenswürdigkeiten Hongkongs war, wurde wegen der coronabedingten Betriebsnot endgültig geschlossen und verließ am 14. Juni Hongkong. Der Besitzer wollte das gigantische schwimmende Restaurant an einem unbekannten Ort in Südostasien vor Anker gehen lassen.