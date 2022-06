Stressabbau am Mikrofon

ⓒ Getty Images Bank

In einem Noraebang, wortwörtlich „Singraum“, können Besucher gegen eine Gebühr zur Instrumentalmusik bekannter Musikstücke live ins Mikrofon singen. Auch wenn sie nicht mehr so beliebt sind wie früher und viele in Folge der Corona-Pandemie schließen mussten, sind sie immer noch ein wichtiger Bestandteil der koreanischen Freizeitkultur. Wir berichten dieses Mal, wie es in einem koreanischen Singraum gewöhnlich aussieht und wies das Ganze funktioniert.