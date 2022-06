Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News

Es gibt viele Koreaner, die zum Mittagessen auf Doshirak genannte verpackte Mahlzeiten zurückgreifen, die in den südkoreanischen Convenience Stores angeboten werden. Das Interesse der Netzbürger zog jüngst der Umstand auf sich, dass der Natrium-Gehalt dieser Mahlzeiten zum Mitnehmen bei über 60 Prozent der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Richtwerte für den Salzgehalt in Nahrungsmitteln liegt.

Laut dem Korea Food Forum hat ein Forscherteam der Abteilung für Ernährungswissenschaft an der Seoul National University insgesamt 71 Doshirak-Produkte von fünf einheimischen Convenience-Store-Ketten hinsichtlich ihrer Nährwerte miteinander verglichen und analysiert. Danach beträgt der durchschnittliche Natrium-Gehalt 1.325 mg, während die WHO empfiehlt, weniger als 2.000 mg Natrium pro Tag einzunehmen.

Wenn man eine Mahlzeit mit einem solchen Doshirak-Menü gestaltet, nimmt man mehr als 60 Prozent der von der WHO empfohlenen Salzmenge am Tag zu sich. Der Natrium-Gehalt war bei Doshirak-Sorten mit gebratenem Reis noch einmal zusätzlich höher als bei Produkten mit gekochtem Reis.

Die Untersuchung zeigte außerdem, dass teure Doshirak-Produkte nicht unbedingt bessere Nährwerte bieten oder für die Gesundheit besser sind. Vor allem der Kalorienwert steigt jedes Mal um rund 9 kcal, wenn der Doshirak-Preis um 100 Won, 8 Dollar-Cent, steigt. Viele Netzbürger hatten selbst schon den Eindruck gewonnen, dass die Doshirak-Produkte allgemein zu salzig sind. Wenn salzärmere Gerichte im Angebot wären, würden sie sich aber schon dafür entscheiden.





Die globale Reiseplattform Klook hat vom 1. März bis 5. Juni bei rund 57.000 Menschen aus der ganzen Welt eine Umfrage durchgeführt. Danach stellte sich heraus, dass 70 Prozent der Reisenden aus dem Asien-Pazifik-Raum es bevorzugen, mit Freunden zu reisen, und lediglich 30 Prozent Interesse an Alleinreisen zeigen.

Bei der gleichen Untersuchung, die im Jahr 2019, also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, stattfand, antworteten 79 Prozent der Millennials, dass sie gerne allein reisen möchten. Damit hat die diesmalige Untersuchung das gegenteilige Ergebnis gebracht. In Südkorea lag 2019 der Anteil der Befragten, die ohne Begleitung reisen möchten, bei sage und schreibe 93 Prozent. Damit stand Südkorea hinsichtlich dieses Anteils weltweit an erster Stelle.

Aber auch in Südkorea antworteten bei der diesmaligen Untersuchung lediglich 30 Prozent, dass sie das Alleinreisen bevorzugen. Das Verlangen nach gemeinsamen Reiseerlebnissen scheint gestiegen zu sein, während die Menschen die Corona-Pandemie durchmachten, in der soziale Distanzierung wichtig war.

Es wurde auch festgestellt, dass Reisende des Asien-Pazifik-Raumes nach der Corona-Pandemie bequeme und komfortable Reisen bevorzugen und weniger Lust auf Abenteuer verspüren. 60 Prozent aller Befragten ziehen eine Luxusreise einer Rucksack-Reise vor. Das von Südkoreanern bevorzugte Reiseziel ist eine warme tropische Region. 8 von 10 Koreanern zieht es eher in eine warme tropische Region als in kühlere Gefilde.





Sogenannte „Landersbuck“-Artikel, die durch eine Zusammenarbeit zwischen dem Baseball-Verein der Shinsegye-Group SSG Landers und der Kaffeehauskette Starbucks Korea entwickelt worden sind, wurden auch dieses Jahr im Nu ausverkauft. Der Verkauf von 1.000 Baseball-Trikots und 300 Baseballmützen von SSG Landers begann am Mittag des 21. Juni, alle Exemplare waren bereits fünf Minuten später vergriffen.

300 Trikots, die im Juni des vergangenen Jahres verkauft wurden, waren nach 30 Minuten ausverkauft. Das Trikot wurde anlässlich der SSG-Landers-Starbucks-Tage vom 24. bis 26. Juni vom Online-Kaufhaus SSG.com exklusiv verkauft. Dieses Jahr wurden deutlich mehr der Landersbuck-Artikel angeboten als im vergangenen Jahr. Sie waren aber noch schneller ausverkauft als im vergangenen Jahr.

Auf Plattformen für Gebrauchtwarenhandel tauchten auch Wiederverkäufer auf, die das Landersbuck-Trikot, das offiziell 115.000 Won, etwa 89 Dollar, kostet, für 150.000 bis 200.000 Won verkaufen wollten. Das Landersbuck-Trikot und die Landersbuck-Mütze wurden im typischen Starbucks-Grün hergestellt und mit dem Starbucks-Sirenen-Logo versehen. Das Trikot im vergangenen Jahr war weiß.

Seit die Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben worden sind, besuchen wieder viele Baseball-Fans die Stadien. Zudem liegt SSG Landers aktuell in Führung. Daher scheint die Nachfrage nach dem speziellen Landersbuck-Trikot bei Landers- und Starbucks-Fans besonders groß gewesen zu sein.