Die roten Schuhe (4) 그게 어때서

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „그게 어때서; geuge eottaeseo“

Deutsch: „Na und?“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





그게 Kombination aus dem Demonstrativpronomen 그것 für „das, jenes“

und der Subjektpostposition -이

어떻- Verbstamm des Verbs 어떻다 für „wie sein, irgendwie sein“

-어서 Verbendung zur Formulierung einer Ursache, eines Grunds





Der Ausdruck „그게 어때서“ bedeutet so viel wie „Weil das wie ist?“. Der Sprecher findet die Kritik oder Beschwerde des Gesprächspartners wegen einer Angelegenheit unberechtigt bzw. unbegründet und entgegnet ihm mit unserem Ausdruck der Woche, was an der Sache so problematisch sein sollte. Wortwörtlich gesehen fragt der Sprecher seinen Gesprächspartner also nach dem Grund, warum das angesprochene Thema problematisch oder nicht richtig sein sollte. Den Ausdruck könnte man also in diesem Sinne mit „Was soll daran so problematisch sein?“, „Das ist ein Problem, weil...?“ oder je nach Kontext auch einfach kurz und knapp „Na und?“ übersetzen.

Mit dem Höflichkeitssuffix -요 kann man den Ausdruck auch höflicher formulieren: 그게 어때서요? Allerdings kann er auch ziemlich herausfordernd klingen, sodass man ihn mit Bedacht verwenden sollte.





Ergänzungen

장난감: Nomen für „Spielzeug“

진주: Nomen für „Perle“