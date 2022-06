Stray Kids absolvieren gerade erfolgreich Welttournee

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Boyband Stray Kids befindet sich derzeit auf einer Welttournee. Sie haben ihre zweite Konzerttour Ende April in Seoul begonnen und sind bereits in verschiedenen japanischen Städten aufgetreten. Anlässlich ihrer Konzerttour haben sie auch am 30. Mai ein Pop-Up-Store eröffnet und bis 15. Juni betrieben. Insgesamt haben 21.700 Fans diesen Laden besucht. In diesem Pop-Up-Store kann man acht Tiercharaktere sehen, die die einzelnen Stray Kids Mitglieder darstellen sollen. In diesem Laden kann man nicht nur die Charaktere sehen und kaufen, sondern auch etwas trinken, da es dort auch ein Café gab.

Nach den Auftritten in Japan wollen Stray Kids nun Ende Juni in die USA gehen und dort ebenfalls verschiedene Auftritte absolvieren.