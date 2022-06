Im Land der aufgehenden Schirme

ⓒ YONHAP News

Es ist ein Bild aus ganz Ostasien: sobald die ersten Regentropfen fallen, gehen überall die Schirme auf. In Korea gibt es dafür eine einfache Erklärung: saurer Regen sei schädlich für Haut und Haare. Unabhängig davon, ob und inwiefern das tatsächlich zutrifft, versucht man hierzulande, den Kopf mit allen Mitteln vor Regen zu schützen, zur Not auch mit Einkaufstaschen oder gar Büchern, wenn nichts Besseres zur Hand ist. Schirme sind oft billige Massenware, die wenigsten verlorenen Schirme werden aus den Fundbüros der U-Bahnen wieder abgeholt, und jeder, der selbst einen Schirm halten kann, wirft jedes Jahr rund einen davon in den Müll. Gegen tropfende Schirme werden in Eingangsbereichen oft saugfähige Teppiche ausgerollt, in Bussen und vielen Gebäuden immer noch alte Pappkartons auf den Boden gelegt. Was muss man sonst noch darüber wissen?