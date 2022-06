G-Idle veranstalten erstes Konzert

ⓒ CUBE Entertainment

Die Girlgroup G-Idle hat ihr erstes Konzert veranstaltet. Sie haben am 17. Juni den ersten Auftritt ihrer ersten Welttournee in Seoul absolviert. Es war zugleich ihr erstes Offline-Konzert. Als der Vorverkauf begann, waren die Tickets natürlich im Nu vergriffen.

Die Sängerinnen eröffneten ihr Konzert mit dem Song „Oh My God“ aus ihrem dritten Album. Dann wurden viele Hitsongs vorgetragen, was bei den Fans gut ankam. Alle Anwesenden sangen einfach mit, was die Künstler tief beeindruckte.

Nach dem Auftritt sagten G-Idle, dass die drei Tage, an denen sie auf der Bühne standen, blitzschnell vorbei gewesen seien. Sie seien sehr glücklich und könnten ihre Auftritte nicht vergessen. Es waren wirklich besondere Stunden, und durch ihre Fans konnten sie besondere Personen werden. Sie wollten sich anstrengen, Sängerinnen zu werden, auf die ihre Fans stolz sein könnten. Nach ihren Auftritten in Seoul geht es dann erstmals weiter in die USA, dann in weitere asiatische Städte. Sie wollen insgesamt 16 Städte besuchen.