Drippin sind mit neuer Single wieder zurück

Am 15. Juni gelangte die zweite Single von Drippin in den Handel. Denn an dem Tag haben die Jungs die Single „Villain: ZERO“ herausgegeben. Es ist eine Fortsetzung des dritten Minialbums, das sie im Januar auf den Markt gebracht haben.

In diesem Album sind insgesamt drei Lieder „ZERO“, „GAME“ und „Trick and Treat“ enthalten. Die Mitglieder kommentierten, dass in diesem Album viele Rock-Elemente vorzufinden seien. Sie wollen mit dem neuen Werk pfiffige Rockstars werden. Das neue Musikvideo zum Lied „ZERO“ hat Ähnlichkeiten mit dem Vorgänger “Villain“. Aber ein Unterschied sei, dass man im Musikvideo sehen kann, wie sie waren, bevor sie richtige Villains geworden seien.

Drippin betonten, dass sie ihren Fans sehr dankbar seien. Sie wollten daher mit tollen Performances ihren Dank zum Ausdruck bringen.