Kep1er veröffentlichen Sommerlied

Die Girlgroup Kep1er hat am 20. Juni ihr zweites Minialbum mit dem Titel „Doublast“ veröffentlicht. Sie sind also nach etwa fünf Monaten wieder in die Musikwelt zurückgekehrt.

Im Album sind insgesamt neun Lieder enthalten. Das Lied „Up!” ist ein rhythmisches Funk-House-Lied und passt ausgezeichnet zum Sommer. Wenn man das Lied hört, ist man gleich in die Sommer-Stimmung versetzt.

Mit dem neuen Album haben die Girls sich an verschiedene Musikgenres herangewagt. Gleich nach der Veröffentlichung des neuen Albums haben Kep1er Auftritte bei verschiedenen Kanälen absolviert.