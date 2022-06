BTS‘ neues Werk kommt auf den Spitzenplatz von Billboard 200

ⓒ twitter.com/BTS_twt

Das neue Album von BTS „Proof“ ist auf den Spitzenplatz von US-Billboard 200 gekommen. Damit haben die Koreaner es geschafft, sechs Alben auf den Spitzenrang der Billboard 200-Charts zu bringen. Bis zum 16. Juni verkaufte sich das Album allein in den USA 314.000 mal.

Das Album kam gleich nach der Herausgabe auch auf einen guten Rang der UK-Official Charts. Das Lied „Yet to Come“ ist an die Spitze der iTunes Top Song Charts von 97 Ländern weltweit geschossen.

Das Musikvideo zum Lied „Yet to Come” ist ebenfalls höchst beliebt. Das Lied wurde am 10. Juni veröffentlicht und in nur zehn Tagen wurden ohne Weiteres 100 Millionen Abrufe erreicht. Als das Video zum ersten Mal zu sehen war, schauten es sich gleich 2,85 Millionen Fans an.

Damit haben BTS 38 Musikvideos, die die Marke von 100 Millionen Klicks übertroffen haben.