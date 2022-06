Südkoreanische Bogenschützen gewinnen Mannschaftsgold bei Weltcup in Paris

ⓒ YONHAP News

Südkoreanische Bogenschützen haben beim Weltcup in Paris im Recurve Mannschaftsgold geholt.





Im Finale besiegten Kim Woo-jin, Oh Jin-hyek und Kim Je-deok die USA mit 6:0. Nach dem Sieg beim Weltcup in Gwangju im Mai schafften es die Bogenschützen das zweite Mal in Folge im Mannschaftswettkampf ganz oben aufs Podest.





Im Einzel belegten Kim Je-deok und Oh Jin-hyeok jeweils den zweiten und dritten Platz. Kim Je-deok konnte sich im Finale gegen Marcus D'Almeida aus Brasilien nach einem Stechen mit 6:5 durchsetzen. Oh Jin-hyeok besiegte im Kampf um den dritten Platz den Moldawier Dan Olaru mit 7:3. Kim Woo-jin unterlag Landsmann Oh Jin-hyek im Viertelfinale.





Bei den Frauen gewann Choi Mi-sun Bronze. Choi gewann im Kampf um den dritten Platz gegen Penny Healey aus Großbritannien nach Stechen mit 6:5.





Ihre Teamkolleginnen Lee Ga-hyun, Kang Chae-young und An San waren nach einer Niederlage gegen europäische Athleten frühzeitig ausgeschieden. Die drei Bogenschützinnen unterlagen im Mannschaftswettkampf im Viertelfinale den Gegnerinnen aus der Türkei mit 1:5.





Im Mixed-Wettkampf schieden Kim Woo-jin und Lee Ga-hyun im Achtelfinale aus. In der Disziplin Compound ging Südkorea leer aus.