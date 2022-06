Koreanischer Pentathlet gewinnt Modernen Fünfkampf in Ankara

ⓒ YONHAP News

Jun Woong-tae hat das Weltcup-Finale der Modernen Fünfkämpfer in Ankara im Einzel gewonnen.





Der Pentathlet erzielte im Reiten, Fechten. Schwimmen und Laser-Run insgesamt 1508 Punkte. Im Reiten, Fechten und Schwimmen hielt er bis zum Schluss die Führung. Mit einer ebenfalls dominanten Leistung im abschließenden Laser-Run ging er als Sieger im Einzel-Wettkampf hervor.





Jun hatte im letzten Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille und damit als erster Südkoreaner eine olympische Medaille im Modernen Fünfkampf gewonnen. In der aktuellen Saison triumphierte er bei zwei von drei Weltcups.





Mit dem Sieg beim Weltcup-Finale in Ankara rückte der Südkoreaner wieder an die Spitze der Weltrangliste vor. Den Spitzenplatz hatte er vorübergehend an den Olympiasieger von Tokio, Joseph Choong, abtreten müssen.





Jun sagte in einem mit dem Dachverband für Modernen Fünfkampf UIPM geführten Interview, er gebe stets sein Bestes, um eine Medaille zu gewinnen. Er freue sich über seinen Sieg. In Südkorea mache der Moderne Fünfkampf Fortschritte.





Landsmann Seo Chang-wan wurde mit 1.498 Punkten Zweiter. Er schaffte es damit erstmals bei einem Weltcup aufs Podium. Kim Sun-woo erzielte mit dem zehnten Platz das beste südkoreanische Ergebnis im Frauen-Einzelwettkampf.