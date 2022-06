Nordkoreanische Flüchtlinge bestreiten Baseballspiel gegen YouTuber

ⓒ KBS News

Baseball ist in Südkorea eine der beliebtesten Sportarten. In Nordkorea wird hingegen Baseball kaum gespielt. Ein Baseballteam aus nordkoreanischen Überläufern hat am vergangenen Samstag mit einem Baseballteam von YouTubern ein Freundschaftsspiel ausgetragen. Bei dem Spiel wurden sie von ihren Familien und Freunden kräftig angefeuert.





Das Baseballteam von nordkoreanischen Überläufern wurde im März letzten Jahres mit anfangs 15 Mitgliedern gegründet. Die meisten von ihnen haben Baseball erst in Südkorea kennengelernt. In Nordkorea gab es in den 1990er Jahren den Versuch, Baseball zu fördern. Aus dem Grund, dass es sich um eine Sportart der kapitalistischen Gesellschaft handele, verschwand Baseball aber nach kurzer Zeit von der Bildfläche.





Kim Kwang-suk, ein Spieler der Überläufer-Mannschaft, sagte, dass ihm Baseball völlig unvertraut gewesen sei und er nicht einmal die Spielregeln gekannt habe. Er habe sich der Mannschaft angeschlossen, um es einfach mal zu probieren.





Die Mannschaft konnte keinen einzigen Spielpunkt erzielten und verlor gegen die YouTuber mit 18:0. Es war aber ein besonderes Ereignis, bei dem junge Menschen aus Süd-und Nordkorea zusammen etwas unternahmen und sich dabei näher kennenlernten.





Nach dem Spiel hatte sich der ehemalige Baseball-Profi Yang Joon-hyuk angeboten, die Spieler zu trainieren. Yang sagte, es wäre schön, wenn die Spieler Spaß beim Baseball haben und über Baseball sich besser in der südkoreanischen Gesellschaft integrieren können.