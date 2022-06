Japanische Bürgerinitiative stellt in Tokio Denkmal für Artikel 9 der japanischen Verfassung auf

ⓒ YONHAP News

Artikel 9 der japanischen Verfassung verbietet kriegerische Aktivitäten sowie den Unterhalt von Streitkräften. Eine japanische Bürgerorganisation hat im Tokioter Stadtbezirk Adachi ein Denkmal für diesen Artikel aufgestellt. In anderen japanischen Regionen wie Osaka gibt es schon Denkmäler zu Ehren der japanischen Verfassung.





Es ist aber das erste Mal seit der Verabschiedung der japanischen Verfassung im Jahr 1946, nach Japans Niederlage im Zweiten Weltkrieg, dass in der Hauptstadt ein solches Denkmal errichtet wird. Der betreffende Artikel gilt als ein Symbol der pazifistischen Verfassung Japans. Die regierende Liberaldemokratische Partei will mit ihrem Sieg bei den kommenden Oberhauswahlen am 10. Juli die Änderung dieser Verfassung vorantreiben. Auch in der Bevölkerung werden die Stimmen der Befürworter immer lauter.





Am 19. Juni wurde das Denkmal feierlich enthüllt. Yoshimi Danaka, Generalsekretär der Bürgerinitiative, meinte, die Friedensverfassung sei der größte Stolz Japans, und um die Wichtigkeit des Pazifismus-Artikels 9 hervorzuheben, habe seine Organisation das Denkmal aufgestellt. Die Bürgerinitiative, die im November 2020 für die Denkmal-Errichtung ins Leben gerufen worden war, hat mit Spenden von rund 800 Einzelpersonen und Organisationen das Denkmal hergestellt. Es ist eine Kugel mit einem Durchmesser von einem Meter aus rostfreiem Stahl.





Auf der Oberfläche steht der Artikel 9 in rosa Schrift geschrieben. Der Architekt Kinji Yoshida, der das Denkmal hergestellt hat, erklärt, es spiegele das Gesicht der Besucher wider, dadurch würden die Verfassung und die Bürger eins. Er möchte in Zusammenarbeit mit Bürgerorganisationen anderer Länder die Bedeutung des Artikels 9 der japanischen Verfassung in der Welt bekanntmachen. Die Bürgerorganisation will durch verschiedene Veranstaltungen das Denkmal als eine touristische Sehenswürdigkeit bekanntmachen und auch in anderen Gebieten Tokios weitere Denkmäler aufstellen.