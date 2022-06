Younha veröffentlicht neue digitale Single

ⓒ C9 Entertainment

Die K-Pop-Sängerin Younha veröffentlicht am 30. Juni eine neue digitale Single mit dem Titel „Rain Song“. Der Song ist eine Reinterpretation eines Songs, der im Juni des vergangenen Jahres von der “Alternative Hiphop”-Gruppe Epik High veröffentlicht wurde. Der neuen Solo-Version gab die Sängerin ihre ganz eigene Handschrift.

Younha debütierte 2004 in Japan und erhielt dort wegen ihres Erfolgs in den japanischen Musikcharts den Spitznamen „Oricon Comet“. 2006 gab sie auch in Korea ihr Debüt und gilt mit ihren vielen Hits „Password 486“, „Broke Up Today“ und „Waiting“ als eine der besten koreanischen Singer-Songwriterinnen.