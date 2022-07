Urlaub wie zu Hause: im Condo

ⓒ Getty Images Bank

Wenn KoreanerInnen innerhalb Koreas mit der Familie oder in einer Gruppe verreisen, übernachten sie gern in einem sogenannten Condo. Das ist eine Apartment-ähnliche Ferienwohnung mit einem oder mehreren Zimmern und einer Küche oder wenigstens Küchenzeile zur Selbstversorgung, das wie ein Hotelzimmer vermietet und verwaltet wird, also in einem großen Gebäude oder einer Anlage mit Rezeption und Zimmerservice. In den unteren Geschossen gibt es meist Freizeit-Angebote wie Shops, Cafés, PC-Räume, Karaoke-Zimmer und manchmal einen Grillplatz mit allen Schikanen. Ursprünglich als kostengünstiges Urlaubsangebot in Erholungsgebieten an der Küste, in den Bergen, an Thermalquellen oder bei Freizeitparks für die eigenen Angestellten erbaut sind heute immer mehr Luxussuiten in den oberen Preisklassen im Angebot, die auch von der alten Silo-Bauweise abrücken. Wer sich dafür interessiert, sollte das Suchwort „Condo“ (콘도) benutzen, denn „Condominium“ führt auf falsche Klick-Pfade.