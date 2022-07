Seventeen bringen erfolgreich Konzert über die Bühne

ⓒ PLEDIS Entertainment

Die Gruppe Seventeen hat ihren Auftritt in Seoul, der zugleich der Auftakt zur Worldtour war, mit Bravour gemeistert. Der Auftritt fand am 25. und 26. Juni statt und dauerte etwa vier Stunden. An den beiden Tagen waren etwa 35.000 Fans gekommen. Die Auftritte wurden auch online live übertragen, so dass Interessierte überall auf der Welt die Performances von Seventeen genießen konnten.

Nach dem Auftritt sagten die Mitglieder, dass sie schwer begeistert seien. Sie bedankten sich bei ihren Fans, da sie Seventeen unvergessliche Erinnerungen bereitet hätten.

Ganz am Schluss kündigten sie ein neues Album an. Es soll ein Repackage Album sein. Alle Anwesenden haben sich darüber sehr gefreut und sind nun schon ganz gespannt. Das neue Werk soll am 18. Juli auf den Markt kommen und anschließend wird es im Ausland weitere Konzerte geben.