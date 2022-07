„Proof“ von BTS in den Billboard-Charts weiterhin gut platziert

ⓒ twitter.com/BTS_twt

Das neue Album „Proof“ von BTS ist schon zwei Wochen in Folge in den oberen Regionen von Billboard 200 zu finden. Am 26. Juni hat Billboard einen Bericht veröffentlicht und darin bekannt gegeben, dass das Album von BTS etwa 75.000 Mal verkauft wurde. Billboard ermittelt die Verkaufszahl anhand der Verkäufe physischer Tonträger, Downloads und Streamings.

„Proof“ besteht aus insgesamt drei CDs und ermöglicht einen Überblick über den musikalischen Werdegang der Superstars seit dem Debüt vor neun Jahren.