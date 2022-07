Einschränkung der Palmöl-Exporte befördert Schmuggel von Früchten der Ölpalme aus Indonesien nach Malaysia

ⓒ YONHAP News

Wegen der von der indonesischen Regierung eingeschränkten Palmöl-Exporte sind die Preise der Früchte der Ölpalme drastisch zurückgegangen. CNN Indonesia berichtete gestern, dass indonesische Landwirte Früchte dieser Pflanze heimlich nach Malaysia ausführen. Die Früchte werden entweder auf dem Landweg oder über einen Wasserkanal aus Indonesien nach Malaysia geschmuggelt.





Gulat Manulung, Vorsitzender des indonesischen Palmölplantagenverbandes, erkannte im Interview mit dem Sender an, dass einige Plantagen der indonesischen Provinzen Nord- und Zentral-Kalimantan auf der Insel Borneo Ölpalmen-Früchte heimlich nach Malaysia ausführen. Diese Art von Verkauf sei zwar nicht gerechtfertigt, aber da die Palmöl-Fabriken in Indonesien den Kauf von Früchten ablehnen, können die Plantagen nicht anders, wenn sie überleben wollen.





Nach dem Verband kosten die Früchte in diesen Regionen lediglich 1.200 bis 1.600 Rupiah pro Kilogramm. In Malaysia werden sie aber zu 3.500 bis 4.500 Rupiah pro Kilogramm verkauft. Experten sagen, dass der starke Preisrückgang in Indonesien auf den Palmöl-Exportstopp der Regierung zurückzuführen ist. Seit vergangenem Jahr stiegen die internationalen Palmöl-Preise rasant, so dass indonesische Betriebe mehr auf den Export setzten statt auf die Versorgung der eigenen Landsleute. Als Folge herrschte in Indonesien Palmölknappheit, so dass die Regierung den Export begrenzte.





Aufgrund dieser Einschränkung zeigte der Palmöl-Bestand einen starken Anstieg und dies führte zum Preisverfall bei den Früchten der Ölpalme. Damit verlangten Palmöl-Plantagen die Aufhebung des Exportstopps, und die Regierung hat ab diesem Monat den Ausfuhrstopp etwas gelockert. Wegen des großen Palmöl-Bestands wird es aber noch etwas dauern, bis diese Maßnahme wieder zu steigenden Preisen der Ölpalmen-Früchte führen wird.