Hockeyspielerinnen feiern ersten Sieg bei 15. Feldhockey-WM

Die südkoreanischen Hockeyspielerinnen haben bei der 15. Feldhockey-WM ihren ersten Sieg eingefahren.





Bei dem Turnier im spanischen Terrassa gewann die Mannschaft am Sonntag gegen Gruppengegner Kanada mit 3:2. Kim Min-ji, Kim Seon-ah und Cho Hye-jin erzielten jeweils einen Treffer.





Das Auftaktspiel gegen Argentinien hatte die Mannschaft noch mit 0:4 verloren.





Die Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen findet bis zum 17. Juli im spanischen Terrassa sowie in Amstelveen in den Niederlanden statt. Insgesamt treten 16 Nationen gegeneinander an, die sich zunächst in vier Vorrundengruppen gegenüberstehen, bevor es in die Platzierungsspiele geht. Südkorea befindet sich in Gruppe C mit Argentinien, Kanada und Spanien. Argentinien ist Titelträger der Jahre 2002 und 2010, Spanien erreichte bei der vorherigen WM 2018 den dritten Platz.





Das bisher beste Ergebnis der südkoreanischen Frauen ist ein dritter Platz bei der WM 1990. Beim letzten Turnier erreichten sie Platz 12.





Am kommenden Donnerstag spielen die Südkoreanerinnen gegen Spanien um Platz zwei in der Gruppe.