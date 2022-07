Sportkletterin Seo Chae-hyun verpasst beim zweiten Weltcup Podestplatz

ⓒ YONHAP News

Sportkletterin Seo Chae-hyun hat es beim zweiten Weltcup der Saison nicht aufs Podest geschafft.





Beim Wettbewerb im schweizerischen Villars-sur-Ollon kam die Südkoreanerin im Lead-Klettern der Frauen auf eine Höhe von 17 Plus und erreichte damit Platz sechs.





Lead steht für das Klettern mit Seil. Es wird auch als Vorstiegs- oder Schwierigkeitsklettern bezeichnet. Die Teilnehmer wetteifern darum, wer in sechs Minuten den höchsten Griff erreicht. Die Zahl der beim Aufstieg berührten Griffe wird für das Ergebnis berücksichtigt.





Seo Chae-hyun hatte beim ersten Weltcup der Saison am 27. Juni in Innsbruck die Silbermedaille gewonnen.





Beim Weltcup in Villars-sur-Ollon schaffte sie in der Qualifikationsrunde die gesamte Route und zog als Zweite ins Halbfinale ein. Dort erreichte sie eine Höhe von 35 Plus und belegte den zweiten Platz hinter Janja Garnbret aus Slowenien, die als Einzige die gesamte Route schaffte. Im Finale der besten acht konnte Seo Chae-hyun jedoch an ihre guten Leistungen im Halbfinale nicht anknüpfen und fiel zurück auf Platz sechs.





Garnbret, Olympiasiegerin von Tokio, kam auch im Finale am weitesten.





Als Nächstes wird Seo am kommenden Freitag am Weltcup im französischen Charmony teilnehmen.