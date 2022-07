Sweet Sorrow-Mitglied In Ho-jin ist Gastgeber einer neuen Radiomusiksendung von KBS

ⓒ KBS

Seit dem 4. Juli ist In Ho-jin, Mitglied und Anführer der Boygroup Sweet Sorrow, Gastgeber eines neuen Musikprogramms von KBS 2-Radio. Das Musikprogramm mit dem Titel „Sweet Drive with In Ho-jin“ wird jeden Tag von 18:00 bis 20:00 Uhr im zweiten Kanal von KBS mit dem Namen Happy FM ausgestrahlt. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen koreanische Popsongs aus den 1990er und 2000er Jahren. In der täglich gesendeten Rubrik ´Unbemannter Musikladen´ werden zum Thema des Tages vier bis fünf Songs ohne Moderation hintereinander gespielt.