Zuschauerzahl von koreanischen Filmen im Juni erreicht zweithöchsten Stand

ⓒ YONHAP News

Im Juni gingen in Südkorea 15.470.000 Menschen ins Kino. Damit erreichte diese Zahl den bisher fünfthöchsten Stand. 2019 lag sie bei 22.850.000, 2013 bei 17.560.000, 2016 bei 17.020.000 und 2014 bei 15.890.000.

Betrachtet man lediglich die Zahl der Besucher der südkoreanischen Filme im Juni, steht dieses Jahr an zweiter Stelle. Im Juni 2019, als der Oscar-prämierte südkoreanische Film „Parasite“ des Regisseurs Bong Joon-ho in den Kinos gezeigt wurde, besuchten 9.940.000 Personen die Kinos, um sich koreanische Filme anzusehen. Bong Joon-hos Film lockte insgesamt 10.313.345 Menschen ins Kino. In diesem Jahr hat der Actionfilm „The Roundup“ mit Ma Dong-seok in der Hauptrolle in der Zuschauerzahl die Marke von zehn Millionen überschritten. Im Juni dieses Jahres wurden 9.350.000 Personen von südkoreanischen Filmen ins Kino gelockt.