Die Lernmethode Gu-eum in der koreanischen traditionellen Musik

Die Schriftensammlung Upanischaden bildet die Grundlage für die Hindu-Philosophie. Der Name bedeutet geheimes Wissen, dass direkt vom Lehrer an die vor ihm sitzenden Schüler weitergegeben wird. Die Lehren wurden also nicht schriftlich festgehalten, sondern mündlich weitergegeben. Auf Koreanisch wird ein solches Verfahren „Gujeonsimsu구전심수“ genannt, was wörtlich heißt: „In Worten weitergegeben und mit Herz gelehrt.“





Die alten Koreaner unterrichteten auch Musik auf diese Weise. Musiknoten wurden nicht auf Papier festgehalten. Stattdessen sangen oder spielten die Lehrer ihren Schülern vor. Die Schüler lernten, indem sie die Technik ihrer Lehrer nachahmten. Anschließend verfeinerten sie ihre Fähigkeiten durch häufiges Wiederholen. Da die Lehrer jedoch nicht jedes Mal vorspielen konnten, brachten sie ihren Schülern Lieder bei, die den Laut des jeweiligen Instrumentes imitierten. Diese Methode wurde „Gu-eum구음“ genannt. Für das Erlernen der Zither-Instrumente Geumungo oder Gayageum gab es zum Beispiel die Laute „dang-dong-jing당동징“, „seulgidung슬기둥“, „tteul뜰“ oder „ssaraeng싸랭“, für die Flöten Piri oder Daegeum „na-nu-neo-no-neu나누너노느“, „nanire나니레“ oder „nansiru난시루“.





Eine Gruppe von Liedern, die als Gu-eum gesungen werden, ist der Daepungryu대풍류-Kanon – ein Kanon von Liedern, in denen Blasinstrumente und vor allem die Flöte Piri im Mittelpunkt stehen. Zu ihnen gehören unter anderem „Gutgeori굿거리“, „Jajingutgeori자진굿거리“ und „Dangak당악“.





Traditionelle koreanische Musiker lehren auch heute noch mit dieser Methode, da es schwierig ist, koreanische Musik in der westlichen Notenschrift festzuhalten. Zudem können Schüler mit Gu-eum von ihren Lehrern direkt lernen, wie sie Gefühle ausdrücken und bestimmte expressive Techniken anwenden können. Gu-eum markiert gleichzeitig die Tonlage und auch die Technik, mit der das Instrument zum Klingen gebracht werden muss. Der Gu-eum „dang당“ für die Geomungo bezeichnet zum Beispiel gleichzeitig die Technik, eine Saite mit dem Ringfinger runterzudrücken, wie auch den Ton der Note.

Auch die Gayageum-Soli im Stil der 1989 verstorbenen Gayageum-Meisterin Kim Juk-pa김죽파 gibt es als Gu-eum-Version. Solche improvisierten Soli werden Sanjo산조 genannt und kommen vor allem in Melodien aus den südlichen Regionen Koreas vor. Die Gu-eum-Version dieses Liedes wird von Cho Soon-ae조순애 gesungen, einer Pansori-Künstlerin und Volksmusikerin. Ihr Ehemann Kim Dong-joon김동준 spielte Buk북, eine der koreanische Trommeln. Er begleitete Kim Juk-pa häufig auf der Trommel und war daher mit ihrem Stil so gut vertrauet, dass er schließlich auch Gu-eum-Versionen ihrer Sanjo-Soli spielen konnte. Eine Besonderheit dieses Liedes ist, dass es sowohl die gesungenen Gu-eum als auch die eigentliche instrumentale Musik enthält.





Normalerweise ist mit Gu-eum das Nachsingen eines Instruments gemeint. Doch manchmal kann auch das Singen von Vokalen wie „ah아“ oder „eoh어“, ganz ohne Text, Gu-eum genannt werden. Es kann schwierig sein, all die Gefühle, die sich in einem angestaut haben, in Worte zu fassen. Da Gu-eum-Lieder keine Texte haben, sondern nur Laute, können sie hilfreich darin sein, diese Gefühle zum Ausdruck zu bringen.





Musik kennt keine Grenzen, heißt es. Gerade Gu-eum-Lieder könnten für Menschen aus aller Welt zugänglich sein, denn es gibt keinen Text, den man verstehen muss – nur Musik und Gefühle.





Musik

1. Lieder aus dem Kanon „Daepungryu“, Gu-eum von Choi Gyeong-man

2. „Jungjungmori“ aus einem Gayageum Sanjo nach Kim Juk-pa/ Gu-eum von Cho Soon-ae, Gayageum von Lee Yeon-hee

3. „Gu-eum“/ Gu-eum von Kim So-hee, Samulnori von Kim Deok-su, Geomungo von Kim Mu-gil, Ajaeng von Park Jong-seon, Daegeum von Lee Saeng-gang