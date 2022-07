Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News

In der Corona-Zeit waren die Liefer-Apps sehr nützlich. Weil man wegen der Corona-Schutzmaßnahmen und entsprechenden Abstandsregeln möglichst Kontakt zu anderen Menschen und auch den Besuch von Speiselokalen vermeiden musste, ließ man sich häufig Essen nach Hause liefern. Die gute Zeit für die Liefer-Apps scheint aber nun vorbei zu sein.

Die steil steigenden Preise für Auswärtsessen und auch die stark angestiegenen Liefergebühren veranlassen die Verbraucher dazu, von Liefer-Apps weniger Gebrauch zu machen. Wenn man nicht selbst kocht und stattdessen etwas bestellen will, dann holt man das Essen lieber selbst ab. Auch die Aufhebung der Corona-Einschränkungen hat zum Rückgang der Zahl der Bürger geführt, die sich per Liefer-App das Essen bringen lassen.

In der Tat ist die Summe der bei Liefer-Apps getätigten Zahlungen nach der Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen drei Monate in Folge geschrumpft. Das Zahlungsvolumen bei den drei größten Liefer-Apps Baemin, Yogiyo und Coupang Eats im Monat Juni beträgt nach Schätzungen 1,87 Billionen Won, rund 1,43 Milliarden Dollar, und verzeichnete den tiefsten Stand in diesem Jahr.

Verglichen mit dem Monat März dieses Jahres, als die Corona-Einschränkungen noch galten, ist das Volumen um 21 Prozent geschrumpft. Viele Netzbürger bringen im Internet immer wieder ihre Unzufriedenheit mit den hohen Liefergebühren zum Ausdruck. Ein Verbraucher meinte, im vergangenen Jahr habe er über eine Liefer-App fast fünfzig Mal Essen bestellt. In diesem Jahr habe er die App bislang kaum 20 Mal benutzt. Ein anderer Verbraucher sagt, wegen der hohen Liefergebühren überlege er es sich zurzeit ganz genau, ob er sich das Essen bringen lässt und gehe es dann schließlich lieber selbst abholen.





Am 3. und 4. Juli wurden in Internet-Foren hintereinander Videos und Fotos gepostet, die den südkoreanischen Fußballstar Son Heung-min beim Lauftraining am Han-Fluss zeigen. Die Netzbürger, die diese Videos und Fotos ins Internet gesetzt hatten, berichteten, dass sie am Han-Fluss dem Fußballstar begegnet seien. Die Videos und Fotos waren jeweils am 1. und 3. Juli erstellt worden.

Der weltweit bekannte Fußballstar steht bei Tottenham Hotspur in der Premier League unter Vertrag und wurde in der Saison 2021/2022 als erster asiatischer Spieler mit 23 Toren gemeinsam mit Mohamed Salah Torschützenkönig der Premier League. In den Videos und auf den Fotos trug der Fußballer ein Sport-T-Shirt und eine Sporthose von seinem Sponsor Adidas.

Der Ort, an dem die Fotos gemacht wurden, ist der Radweg am Han-Fluss in der Nähe des Seouler Stadtteils Seongsu-dong, in dem der Fußballstar wohnt. Hinter ihm folgte ein Mann in schwarzer Kleidung auf dem Fahrrad. Viele Netzbürger hielten ihn für Sons Vater. Später sagte Son bei einer Veranstaltung auf Fragen der Reporter, dass der Mann auf dem Rad nicht sein Vater, sondern sein privater Trainer war.

Son hält sich seit mehr als einem Monat in Südkorea auf und bereitet sich auf die nächste Saison vor. Im Juni gab es vier Testspiele der südkoreanischen Nationalelf, bei denen Son als Kapitän mit dabei war. Am 10. Juli treffen die Tottenham-Spieler in Südkorea ein, und Son wird sich seinem Team anschließen und mit der Vorbereitung beginnen. Am 13. Juli ist ein Freundschaftsspiel zwischen Tottenham und dem All-Star-Team der K-League geplant.





Viele Netzbürger interessierten sich auch für die Reisetrends in der ersten Hälfte dieses Jahres. Die Reisesuchmaschine Kayak und die Hotelsuchmaschine HotelsCombined haben die Suchdaten für Flugtickets und Hotels vom 1. Januar bis zum 31. Mai 2022 analysiert und vorgestern die Reisetrends der ersten Hälfte des Jahres 2022 veröffentlicht.

Das beliebteste inländische Reiseziel war so wie im vergangenen Jahr auch in der ersten Hälfte dieses Jahres die Insel Jeju. Die Ferieninsel war im vergangenen Jahr im Suchvolumen-Ranking die absolute Nummer 1. Ihre Beliebtheit als Reiseziel setzte sich auch in der ersten Hälfte dieses Jahres fort. Nach Jeju folgten Seoul und Busan als beliebtes inländisches Reiseziel. Auch die Provinz Gangwon war als Inlandsreiseziel sehr beliebt. Zu den Top 20 gehörten sechs Städte der Provinz Gangwon.

Seit Jahresbeginn wurden verschiedene Corona-Einschränkungen in vielen Ländern entweder gelockert oder aufgehoben. Dies führt auch in Südkorea zur Steigerung der Nachfrage nach Auslandsreisen und auch zur Steigerung des Suchvolumens in Bezug auf Auslandsreiseziele. Vom 1. April bis zum 31. Mai war nach den Flugticket-Suchdaten von Kayak und HotelsCombined Bangkok die Stadt, nach der die Nutzer am meisten gesucht hatten. In Bangkok wurde am 1. Mai die PCR-Testpflicht bei der Einreise abgeschafft, so dass eine freie Einreise der Ausländer in Bangkok möglich geworden ist.

Das scheint auch die Menschen in Südkorea, die eine Auslandsreise unternehmen wollen, überzeugt zu haben, sodass sie ernsthaft mit dem Gedanken spielten, dorthin zu reisen. Nach Bangkok folgten im Suchvolumen der Reihe nach Guam, Hawaii, Da Nang, Ho-Chi-Minh-Stadt, Singapur und Bali. Besonders beliebt waren auch Ferien- und Urlaubsgebiete wie die Malediven, Cancún, Malta, Tahiti und Hawaii. Bei diesen Reisezielen war das Suchvolumen in der ersten Hälfte dieses Jahres noch höher als im selben Zeitraum des Jahres 2019 vor der Pandemie. Dies wird damit analysiert, dass viele vermählte Paare, die wegen der Corona-Pandemie nicht ins Ausland fliegen konnten, nun ihre Hochzeitsreise nachholen wollen.