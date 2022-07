Südkoreanisch-amerikanischer Mathematiker June Huh mit Fields-Medaille ausgezeichnet

ⓒYONHAP News

Der südkoreanisch-amerikanische Mathematiker June Huh hat als erste Person koreanischer Abstammung die Fields-Medaille gewonnen.





Die Internationale Mathematische Union (IMU) gab bei der Verleihung am Dienstag an der Aalto-Universität in Finnland, June Huh, Professor an der Princeton University, als einen der vier diesjährigen Preisträger bekannt.





Die Fields-Medaille wird seit 1936 überreicht. Sie gilt als Nobelpreis für Mathematik und wird alle vier Jahre zwei bis vier Mathematikern verliehen, die jünger als 40 Jahre sind und sich in besonderer Weise auf dem Gebiet der mathematischen Forschung hervorgetan haben. Mit der Verleihung ist ein Preisgeld von 15.000 kanadischen Dollar verknüpft.





June Huh wurde in den USA geboren und wuchs in Seoul auf. Er studierte Mathematik, Physik und Astronomie an der Nationaluniversität Seoul und machte dort auch seinen Master in Mathematik. 2014 promovierte er in den USA an der Michigan University.





Um die Auszeichnung vor dem 40. Lebensjahr zu erhalten, müssen Mathematiker bereits in ihren Dreißigern von der internationalen Fachwelt anerkannte Forschungsleistungen bringen. Huh entdeckte seine Leidenschaft und sein Talent für die Mathematik erst relativ spät, zu der Zeit war er schon Student. Für den 39-Jährigen bot sich dieses Jahr die letzte Chance, die begehrte Auszeichnung zu erhalten.





Während seiner Studien- und Forschungszeit in den USA gelangte er in der Fachwelt zu Ruhm, indem er seit Jahrzehnten ungelöste Probleme der Mathematik, darunter die Read-Vermutung und Rota-Vermutung, bewies. Seine Fachgebiete sind Anwendungen der Kombinatorik in der Algebraischen Geometrie und kombinatorischer Geometrie.





Vor ihm hatte weder eine Person mit südkoreanischen Wurzeln oder ein Südkoreaner die Fields-Medaille erhalten.