Die roten Schuhe (6) 웃기지 마

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „웃기지 마; 웃기지 마“

Deutsch: „Dass ich nicht lache“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





웃기- Verbstamm des Verbs 웃기다 für „jdn. zum Lachen bringen, lächerlich sein, witzig sein“

-지 마 nicht-höflich konjugierte Form des verneinten Imperativs -지 말다





Der Ausdruck „웃기지 마“ bedeutet wortwörtlich „Bringe mich nicht zum Lachen“. Einerseits kann der Ausdruck genau das bedeuten, und der Sprecher bittet seinen Gesprächspartner, ihn nicht zum Lachen zu bringen, während er von der Stimmung oder Situation her aber noch Haltung bewahren muss. Andererseits findet der Sprecher die Worte seines Gesprächspartners einfach unglaubwürdig, und ist einfach fassungslos, wie der Gesprächspartner nur so etwas sagen kann, dass der Sprecher daraufhin nur spotten kann, ob das Gesagte vielleicht ein Witz sein solle. In diesem Kontext wäre der Ausdruck auf Deutsch mit „Dass ich nicht lache“ übersetzbar. Der Sprecher kann mit dem Ausdruck den Gesprächspartner indirekt auslachen oder aber auch seiner Gereiztheit bis hin zur Verachtung Ausdruck verleihen.





Ergänzungen

사진: Nomen für „Fotografie“