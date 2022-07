Japans Regierungschef Fumio Kishida fordert nach Mord an Shinzo Abe erneut Verfassungsänderung

ⓒ YONHAP News

Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat am 11. Juli auf einer Pressekonferenz seine Absicht bekräftigt, entsprechend dem Wunsch seines am 8. Juli ermordeten Vorgängers Shinzo Abe die Verfassungsänderung zügig voranzutreiben. Die Oberhauswahl am 10. Juli konnte die Regierungspartei LDP deutlich gewinnen und mit ihren Koalitionspartnern mit insgesamt 177 Sitzen eine Zweidrittelmehrheit erobern. Daraufhin hat Kishida seinen Willen zu einer Verfassungsänderung bekräftigt, mit der die Pazifismus-Doktrin Japans beendet werden kann.





Kishidas Haltung zur Verfassungsreform unterschied sich ursprünglich von der Shinzo Abes, der eine Änderung der pazifistischen Nachkriegsverfassung für sein politisches Lebensziel hielt. Die Änderung seiner Haltung wird nun damit interpretiert, dass er nach dem Wahlerfolg die günstige Gelegenheit sieht, die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken. Kishida will bis Jahresende eine Änderung der Militärpolitik abschließen, so dass der Armee die Möglichkeit gegeben wird, feindliche Stützpunkte, die eine direkte Bedrohung für Japan darstellen, angreifen zu können. Diese Änderung solle in der nationalen Sicherheitsstrategie festgeschrieben werden. Wenn dazu noch eine Verfassungsänderung erfolgt, wird der Weg dazu geebnet, dass die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte theoretisch auf die koreanische Halbinsel vorrücken können.





Den Kern der von der LDP vorangetriebenen Verfassungsänderung stellt die Änderung des ersten und zweiten Absatzes des Friedensartikels dar. Bei beiden Absätzen von Artikel 9 geht es um den Verzicht Japans auf Krieg als Mittel zur Beilegung internationaler Konflikte und darum, dass Japan deshalb keine kriegsfähigen Streitkräfte unterhalte. Durch eine Änderung dieses Artikels will die Regierungspartei die Selbstverteidigungsstreitkräfte als angriffsfähige Streitkräfte unterhalten. Das japanische Parlament setzte 2015 umstrittene Sicherheitsgesetze zum Recht auf kollektive Selbstverteidigung in Kraft, die künftig Kampfeinsätze der Selbstverteidigungstruppen im Ausland ermöglichen. Erfolgt dazu noch eine Verfassungsänderung, erhalten die japanischen Streitkräfte die verfassungsrechtliche Handhabe, im Notfall, zum Beispiel auch im Falle eines Präventivschlags, Truppen auf die koreanische Halbinsel zu schicken.





Experten weisen darauf hin, dass die Aufrüstungspläne der Kishida-Regierung mit den Interessen der US-amerikanischen Administration übereinstimmen, die die japanische Militärkraft benötigt, um einerseits dem chinesischen Machtstreben etwas entgegenzusetzen, andererseits aber eine zu hohe Kostenbelastung deswegen zu vermeiden. Sie vertreten aber die Position, dass es für die Kishida-Regierung nicht einfach sein werde, den Prozess der Verfassungsänderung, die auch eine Volksabstimmung erfordert, in kurzer Zeit abzuschließen. Auch Kishida hatte keinen konkreten Zeitpunkt für die Verfassungsänderung bekannt gegeben. Zudem gehen die Positionen der vier Koalitionspartner in Bezug auf die Änderung der Friedensverfassung leicht auseinander.