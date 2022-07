Sri Lankas Präsident erklärt Rücktrittsabsicht, Demonstranten erstürmen Präsidentenpalast

ⓒ YONHAP News

In Sri Lanka gehen die Menschen seit Monaten infolge einer schweren Wirtschaftskrise auf die Straße. Schließlich hat Präsident Gotabaya Rajapaksa seinen Rücktritt zum 13. Juli angekündigt. Laut Auslandsmedien teilte dies Parlamentspräsident Mahinda Yapa Abeywardena am vergangenen Samstag in einer Fernseh-Erklärung mit.





Präsident Rajapaksa wurde im November 2019 zum Präsidenten gewählt, und seine offizielle Amtszeit geht 2024 zu Ende. Wegen einer schweren Wirtschaftskrise forderten Zehntausende von Bürgern seinen Rücktritt. Demonstranten stürmten am vergangenen Samstag den Amtssitz und die Residenz des Präsidenten. Der Präsident konnte zuvor in Sicherheit gebracht werden.





Die Demonstranten erstürmten auch die Residenz von Premierminister Ranil Wickremesinghe und setzten diese in Brand. Der Regierungschef berief kurz davor eine Kabinettssitzung ein und bot seinen Rücktritt an. Der Inselstaat erlebt aufgrund des Zusammenbruchs seiner Tourismusindustrie und seiner fehlgeschlagenen Finanzpolitik die schlimmste Wirtschaftskrise seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1948.





Sri Lanka hatte am 12. April die Rückzahlungen und die Begleichung von Zinsen für sämtliche Kreditschulden im Ausland in Höhe von 51 Milliarden Dollar vorerst eingestellt. Der IWF hatte den Inselstaat aufgefordert, seine Auslandsschulden umzustrukturieren, bevor ein Hilfsprogramm aufgelegt werden kann. Das Land konnte Zinsen am 18. Juni nicht mehr fristgerecht zurückzahlen und ist damit offiziell zahlungsunfähig.