Hongkongs Pläne für Gesundheitscodesystem chinesischer Art sorgen für Debatten

Hongkong überprüft die Einführung eines Gesundheitscodesystems nach chinesischer Art, und der Plan ruft Debatten hervor. Gesundheitsminister Lo Chung-mau teilte am 11. Juli mit, dass Covid-19-Patienten unter häuslicher Quarantäne ab dem 15. Juli ein Tracking-Armband tragen müssen. Zurzeit steige die Anzahl der Patienten, so dass sich die Stadt auf das schlimmste Szenario gefasst machen müsse.





Der Gesundheitschef erklärte auch, dass die Stadt die Einführung eines auf dem chinesischen Festland geltenden Gesundheitscodesystems überprüfe. Die in Hongkong verwendete Covid-19-QR-Code-App „Leave Home Safe“ soll aktualisiert werden, so dass wie auf dem Festland ein Dreifarbcodesystem hinzugefügt und der echte Name registriert wird.





Covid-19-Infizierte erhalten einen roten QR-Code und Einreisende unter Quarantäne einen gelben. Lediglich mit einem grünen Code kann man ein Risikogebiet betreten. Der genaue Zeitplan für die Einführung dieses Systems in Hongkong ist aber noch nicht bekannt. Das chinesische Gesundheitscodesystem sorgte bereits für Debatten, weil es nicht nur die Privatsphäre verletzt, sondern auch als ein Mittel dazu dient, regimekritische Personen zu verfolgen.





Die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ berichtet, dass einige Experten darauf hinweisen, dass die herkömmliche App bereits persönliche Daten wie die Impfdaten und die Ausweisnummer enthält. Wenn die Stadt die Bewegung der Coronapatienten verhindern will, könne sie einfach ihren Impfpass auf der App ungültig machen, statt die Infektionsrouten zu verfolgen. In Hongkong kann man ohne Impfpass Krankenhäuser, Restaurants und öffentliche Einrichtungen nicht betreten. Am 11. Juli wurden in Hongkong 2.863 Neuinfektionen und sieben Corona-Tote gemeldet.