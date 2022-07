K-Pop-Girlgroup Twice erneuert ihren Vertrag mit JYP

ⓒ TWICE Facebook

Alle neun Mitglieder der südkoreanischen Girlgroup Twice haben ihre Verträge mit der Agentur JYP Entertainment, bei der sie seit ihrem Debüt im Jahr 2015 einen Exklusivvertrag haben, verlängert.

Die Agentur gab dies am 12. Juli bekannt und erklärte, dass sich die Gruppe und die Agentur auf der Grundlage ihres gegenseitigen Vertrauens darauf geeinigt hätten, mit Zuversicht für eine noch bessere Zukunft ihre Verträge zu verlängern. Twice habe eine entscheidende Rolle bei der Etablierung des Status von JYP als K-Pop-Managementagentur und -Plattenlabel gespielt. Die Agentur habe wiederum als eine feste Stütze dafür gedient, dass sich Twice zu einer repräsentativen K-Pop-Girlgroup entwickeln konnte. Das Unternehmen werde die Gruppe weiter mit voller Kraft unterstützen.

Twice debütierte im Oktober 2015 und entwickelte sich in den letzten sieben Jahren zu einer K-Pop-Girlgroup, die über Südkorea und Japan hinaus in der ganzen Welt beliebt ist. Alle bisher veröffentlichten 20 Musikvideos der Gruppe haben auf YouTube jeweils mehr als 100 Millionen Aufrufe verzeichnet. Twice ist damit weltweit die einzige Girlgroup mit diesem Rekord.