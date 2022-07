Katastrophen-Actionfilm „Emergency Declaration“ feiert am 3. August Kinostart

Der koreanische Flugzeugkatastrophenfilm „Emergency Declaration“ aus dem Jahr 2021 unter der Regie von Han Jae-rim und mit vielen koreanischen Starschauspielern wie Song Kang-ho, Lee Byung-hun, Jeon Do-yeon und Kim Nam-gil feiert am 3. August seinen Kinostart.

Der Film wurde erstmals am 16. Juli 2021 in der Sektion ´Außer Konkurrenz´ der 74. Filmfestspiele von Cannes gezeigt. In dem Film geht es um ein Flugzeug, das aufgrund eines Terroranschlags eine bedingungslose Landung erklärt, und um Menschen, die gegen diese Katastrophe ankämpfen.

Der Regisseur Han sagt, er habe vor etwa zehn Jahren den Vorschlag für diesen Film erhalten, und seitdem wollte er eine Geschichte über Gefühle gewöhnlicher Menschen erzählen, die der besonderen Situation einer Flugzeugkatastrophe ausgesetzt sind. In den letzten zehn Jahren hätten die Menschen viele große und kleine Katastrophen erlebt. Der Film über Menschen im Kampf gegen eine Katastrophe möge ihnen Trost und Hoffnung schenken.