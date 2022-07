Zahl der Kinobesucher im Juni gegenüber Vorjahresmonat um 300 Prozent gestiegen

Dank des Erfolgs von Filmen wie „The Roundup“ und „The Witch Part 2 – The Other One“ ist der Kinoumsatz im Juni dieses Jahres gegenüber demselben Vorjahresmonat um 236,3 Prozent und die Zuschauerzahl gegenüber Juni 2020 um 300,3 Prozent nach oben geklettert.

Nach der am 13. Juli vom Korean Film Council veröffentlichten Bilanz machte der Film „The Roundup“ mit einem Umsatz in Höhe von 53,7 Milliarden Won (41,2 Millionen Dollar) am gesamten Kinoumsatz einen Anteil von 33,9 Prozent aus. Zur Steigerung des gesamten Umsatzes trugen auch weitere in- und ausländische Filme wie „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“, „The Witch Part 2 – The Other One“ und „Top Gun: Maverick“ bei.

Der gesamte Kinoumsatz im Juni ist gegenüber dem Jahr 2019 vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie um 19 Prozent zurückgegangen. Der Umsatz der koreanischen Filme ist aber dank des Erfolges des Films „The Roundup“ um 12,4 Prozent gestiegen. Der gesamte Umsatz im Juni ist gegenüber demselben Vorjahresmonat um 236,3 Prozent oder 85,3 Millionen Dollar und die Zuschauerzahl um 213,9 Prozent oder 10,54 Millionen gestiegen. Im Vergleich zum Juni 2020 ist der Gesamtumsatz um 382,8 Prozent und die Zuschauerzahl um 300,3 Prozent nach oben geklettert. Gegenüber Juni 2019 ist der Umsatz um 19 Prozent und die Zuschauerzahl um 32,3 Prozent geschrumpft.