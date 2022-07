Sommergesundheitskost in Nordkorea

ⓒ YONHAP News

Chobok, das den Beginn des heißen Sommers markiert, fällt in diesem Jahr auf den 16. Juli. Chobok, Jungbok und Malbok beziehen sich auf die heißesten drei Tage der Jahreszeit zwischen Juli und August. Früher suchten die Menschen Zuflucht vor der Hitze an einer Wasserstelle oder im Schatten des Waldes. Sie nahmen Nahrung zu sich, die als gesund und aufbauend galt. Wenn die traditionell drei heißesten Tage des Sommers nahen, bringen die nordkoreanischen Medien regelmäßig Artikel über den Ursprung der Namen und die damit verbundenen Gebräuche. So heißt es, dass die Koreaner traditionell an diesen Tagen reichlich Rast machten und warmes Essen zu sich nähmen, um “die Wärme mit Wärme zu bekämpfen” - wie es auch ein koreanisches Sprichwort ausdrückt. Eine der repräsentatvisten Speisen in Nordkorea ist Dangogi, was so viel wie “süßes Fleisch” heißt und sich auf Hundefleisch bezieht. Zum Thema Sommerkost sagt Yoon Jong-chol, der früher als Koch im berühmten Okryugwan-Restaurant in Nordkorea gearbeitet hatte, bevor er aus dem Land flüchtete. Er kam 2000 nach Südkorea. Seit 2015 betreibt er ein Restaurant, das sich auf nordkoreanische Speisen spezialisiert hat:





In Nordkorea sagt man seit alters, dass schon ein Tropfen Dangogi-Suppe, der auf einen Fuß fällt, Medizin während der heißen Sommertage ist. Eine heiße Schüssel Dangogi-Suppe bringt einen ins Schwitzen. Sie wird mit Sojabohnenpaste hergestellt, und riecht überhaupt nicht übel.





Unter Berufung auf einen historischen Text über Jahreszeitenbräuche der Joseon-Dynastie beschreibt Nordkorea Dangogi als unverwechselbare koreanische Speise, die als Nationalschatz einen großen Wert habe. Die nordkoreanischen Medien berichten auch, dass die obersten Machthaber schon immer an Fleischgerichten interessiert gewesen seien. Der Republikgründer Kim Il-sung bezeichnete Hundefleischsuppe als Dangogi-Suppe. Sie sei sehr wohlschmeckend und die süßeste Fleischsuppe, die die Leute mögen. Es gibt zahlreiche Dangogi-Restaurants in Pjöngjang. Eines davon ist das Pjöngjang-Dangogi-Haus, das 1992 im Bezirk Rangrang geöffnet wurde. Das große Restaurant mit 630 Sitzplätzen auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern ist stolz auf seine Dangogi-Rezepte. So sagt eine ehemalige Köchin des Lokals:





Es ist wichtig, das Hundefleisch in Wasser zu tauchen, um das Blut zu entfernen, weil das Fleisch einen üblen Geruch hat. Der Geschmack hängt auch davon ab, wieviele Stunden es auf heißer Flamme kocht. Wir erfüllen die Voraussetzungen und haben unsere Speisen heute für einen Wettkampf zubereitet.





Nordkorea hält jedes Jahr einen Dangogi-Kochwettkampf ab. 2021 fand er im Nudelhaus von Pjöngjang am Jungbok-Tag statt. Die Dangogi-Restaurants in der Hauptstadt nahmen daran teil. Es wurden Dutzende von Rezepten vorgestellt:





Die Koreaner aßen traditionell heiße Dangogi-Suppe an den drei wärmsten Tagen im Sommer. Unser Restaurant hat sich angestrengt, die Dangogi-Speisen für unsere Kunden vorzubereiten. Wir unterrichten sie über die gesundheitlichen Vorteile von Dangogi, und wie es bearbeitet wird. Auch hielten wir eine Show ab, um die Dongogi-Speisen vorzuführen, gedämpftes Fleisch eingeschlossen, um ihrem authentischen und guten Geschmack treu zu bleiben.





Neben Dangogi gehört die Hühnersuppe Chogyetang mit Senf und Essig zu den repräsentativen Gesundheitsspeisen in Nordkorea. Gekochtes Hühnerfleisch wird in einer Schüssel mit Rindfleisch, Mungbohnenjelly und Gurken in gekühlter Brühe serviert. Die zentrale nordkoreanische Fernsehstation erklärt, wie man die Suppe zubereitet. Um die Brühe zu machen, wird kaltes Wasser in eine Schüssel mit dem Hühnchenfleisch geschüttet und gekocht. Wenn das Fleisch gar ist, wird es herausgenommen. Die Brühe wird gekühlt und mit Senf versetzt, der zuvor mit Essig und Zucker vermischt wurde. Das Huhn wird in Stücke zerteilt und mit Salz, Sojascauce, Sesamöl, grünen Zwiebeln und Knoblauch gewürzt. Rindfleischstücke werden mariniert. Die Hälfe davon wird zu Fleischbällchen verarbeitet und gekocht. Die andere Hälfte wird gebraten. Auch werden Gurken und Pilze gebraten und Eierstich zubereitet. Die Mungbohnen werden gleichmäßig in der Schüssel verteilt. Hinzu kommen die gebratenen Gurken und Pilze, die gewürzten Hühnenfleischstücke, die Fleischbällchen und noch Birnenscheiben. Oben drauf werden getrocktneter Seetang, roter Pfeffer, der Eierstich und das Sesamöl verteilt. Dann wird die kalte Brühe darüber geschüttet und einige Pinienkerne verstreut. Damit ist die Chogyetang fertig.

Um die Sommerhitze zu bekämpfen, fingen die Koreaner früher Fisch mit einem Netz an einem Fluss und machten daraus einen scharfen Fischeintopf. Auch Yoon genoss früher in Nordkorea die Cheonryeop genannte Praxis:





Wir gingen zum Fluss Tumen, fingen Fisch und machten einen Fischeintopf mit gekochtem Reis. Wir fügten außer Fisch zahlreiche andere Zutaten hinzu, um einen dicken, scharfen Eintopf zu machen.





Schmerlen- oder Aalraubwels-Suppe ist eine weitere beliebte Speise der Cheonryeop-Herstellung:





Wir aßen oftmals Schmerlensuppe. Der Fisch lebt in sumpfigem Gewässer von Strömen und Reisfeldern. Wenn wir im Juli zum Fluss gingen, gaben wir verschiedene Saisongemüse wie Zucchini und Pfefferschoten in die Suppe. Bevor wir zum Fluss gingen, haben wir alles vorbereitet, um ein Feuer zu machen und die Suppe zu kochen.





Es wird vermutet, dass die Koreaner erstmals Schmerlensuppe kochten, als sie begannen, Landwirtschaft zu betreiben. Der Fisch war für die gewöhnlichen Leute reichlich in den Reisfeldern, den Seen und Bächen vorhanden. Zum ersten Mal wurde Schmerle als essbare Speise in dem Bericht “Bebilderte Geschichte von Goryeo” von Xu Jing, einem Gesandten der chinesischen Song-Dynastie, erwähnt. Er besuchte 1123 das koreanische Goryeo-Königreich und schrieb den Bericht ein Jahr später. Darin heißt es, dass die Adligen Fleisch essen, während die gewöhnlichen Leute Seeohren, Schmerlen und Muscheln essen. In Nordkorea geriet die Schmerlensuppe eine Zeitlang in Vergessenheit, bevor sie unter der Anweisung des damaligen Machthabers Kim Il-sung über die Wiederbelebung regionaler Speisen in den 1970er Jahren zu einer lokalen Spezialität in Kaesong wurde. In Nordkorea werden Schmerlen auch als “Ginseng in Wasser” bezeichnet, weil sie sehr nahrhaft sind. Schmerlensuppe gilt alt Sommerkost, die die Ausdauer fördert. 2017 wurde sie als immaterielles Kulturerbe registriert. Die Bürger wurden ermutigt, ihre Essegwohnheiten zu erweitern und besonders diese Speise zu essen. Auch für Schmerlensuppe werden in Nordkorea oft Wettkämpfe veranstaltet. Auf einem YouTube-Kanal, der von der nordkoreanischen Regierung betrieben wird, wurde kürzlich ein Restaurant vorgestellt, das auf Schmerlensuppe spezialisiert ist. Das Restaurant habe den Koch-Wettkampf für die Suppe mehrfach gewonnen, hieß es. Es habe vor fünf Jahren eine eigene Fischzucht eingerichtet, um Schmerlen zu züchten. Nordkorea ist sehr darum bemüht, Schmerlen als gesunde Zutat zu beschreiben, die den Menschen helfe, in der Sommerglut wieder Energie zu bekommen.





Für viele Südkoreaner gilt Samgyetang, oder Ginseng-Hühnersuppe, als die bekannteste Sommer-Gesundheitsspeise. Dabei wird ein junges Huhn mit einer Reihe von gesunden Zutaten wie etwa Ginseng, Jujuben und Astragaluswurzel gefüllt. Nach dem Essen fühlt man sich erfrischt. Auch die Nordkoreaner kennen ein Gesundheitsmahl aus Hühnchen. Es wird dort Dakgom genannt:





Während Samgyetang in Wasser gekockt ist, wird Dakgom in Nordkorea in einem Wasserbad gedämpft. Ein Hühnchen wird in einen schmalen Steinguttopf gelegt, und der Deckel wird geschlossen. Der Innentopf kommt in das kochende Wasser in einem größeren, äußeren Eisentopf. Der Kochvorgang dauert etwa acht Stunden.





In der nordkoreanischen Version der Ginseng-Hühnersuppe wird das Huhn wie beim Samgyetang mit Zutaten wie Heilkräuter und Klebreis gefüllt. Der Unterschied besteht in der Kochweise, bei der das Huhn in seiner eigenen Brühe in einem geschlossenen Innentopf gekocht wird, um die weiche Beschaffenheit des Fleischs zu erhalten. Dakgom wird jedoch nicht in Restaurants serviert. Diese Hühnersuppe wird normalerweise zuhause als Gesundheitsspeise zubereitet, wenn ein Familienmitglied krank ist oder eben an heißen Sommertagen:





Bei Dakgom werden Hühner verwendet, die zuhause mit Getreide wie etwa Mais oder Reis gefüttert werden. Der Geschmack ist wirklich gut. Wenn man eine dicke Schicht von gelbem Fett auf der Oberfläche der Brühe sieht, empfindet man Dankbarkeit für die Person, die das Essen gemacht hat. Dakgom ist eine Spezialität, die nicht oft zubereitet wird. Nordkoreaner essen die Eintöpfe allgemein nur alle paar Jahre. Das Essen, als belebende Speise bekannt, wird Familienmitgliedern serviert, die krank gworden sind. In Südkorea können die Menschen jeden Tag Hühnchen essen. Doch in Nordkorea sind Hühner nicht so verbreitet wie in Südkorea.





In Südkorea wird für diesen Sommer eine große Hitzewelle vorausgesagt. Auch die staatliche Hydro-Metereologische Behörde, die das Wetteramt in Nordkorea ist, sagt hohe Temperaturen voraus. Die staatlichen Medien veröffentlichen oft Artikel über Handfächer und kühlende Snacks, um die Hitze besser zu bekämpfen. Ähnlich wie in Südkorea spielt dabei auch oft die Gesundheitskost eine wichtige Rolle.