Tennisspieler Cho Se-hyuk gewinnt U14-Wimbledon-Finale

Tennisspieler Cho Se-hyuk hat die Wimbledon Championships für Spieler unter 14 Jahren gewonnen. Im Finale des Turniers im Männer-Einzel besiegte er Carel Aubriel Ngounoue aus den USA mit 6:3.





Cho Se-hyuk hatte in der Gruppenphase des Turniers, zu der 16 Spieler eingeladen waren, drei Siege verbucht und war ins Halbfinale eingezogen. Im Halbfinale setzte er sich gegen den topgesetzten Ivan Ivanov aus Bulgarien durch und zog ins Finale ein.





Im Finale hatte er im ersten Satz bei einem Spielstand von 2:1 zuerst gebreakt. Im darauf folgenden Aufschlagspiel konnte er eine Breakchance des Gegners mit seiner starken Vorhand und einem guten Aufschlag abwenden. Cho führte 4:2 und konnte nach zwischenzeitlichem Gleichstand den Satz knapp gewinnen. Im zweiten Satz ging er mit einem Break in Führung. Er selbst verlor dann aber sein Aufschlagspiel ebenfalls gleich wieder. Anschließend verlief das Spiel eher ausgeglichen, doch konnte Cho am Ende auch den zweiten Satz für sich entscheiden.





Der 14-Jährige sagte nach seinem Sieg, er habe immer davon geträumt, in Wimbledon an den Start zu gehen. Er habe sich riesig über die Einladung gefreut. Seine Freude sei nach dem Sieg umso größer. Er wird nun nach Nantes in Frankreich weiterreisen und dort auf der ITF Junioren Europe-Tennis-Tour spielen. Cho wurde als Erstplatzierter der asiatischen Rangliste im Männer-Einzel der U-14 zu der Tour eingeladen.