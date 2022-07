Badmintonspielerin An Se-young gewinnt Masters in Malaysia

ⓒ YONHAP News

Badmintonspielerin An Se-young hat die Malaysia Masters in Kuala Lumpur gewonnen.





Die Südkoreanerin holte sich den Titel der BWF-Super 500-Serie nach einem 2:0-Finalsieg gegen Chen Yufei aus China. Nach 38 Minuten hatte sie gegen die Olympiasiegerin von Tokio das Finale für sich entschieden.





An hatte bis dahin noch nie gegen die Chinesin gewonnen. In allen bisher sieben Spielen der beiden hatte sie am Ende das Nachsehen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio verlor An gegen Chen im Viertelfinale. Im Finale der Malaysia Masters ließ sie der Angstgegnerin aber keine Chance. Den ersten Satz gewann sie nach zwischenzeitlichem Gleichstand mit vier Punkten Vosprung. Im zweiten Satz konnte sie schnell mit 6:0 in Führung gehen und im weiteren Verlauf des Satzes den Vorsprung ausbauen.





An Se-yung gewann bei dem Wettbewerb im Viertelfinale gegen die starke Ratchanok Intanon aus Thailand. Im Halbfinale setzte sie sich gegen Gregoria Mariska aus Indonesien durch.