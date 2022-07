Sportkletterin Seo Chae-hyun wird bei Weltcup in Chamonix Dritte

ⓒ YONHAP News

Sportkletterin Seo Chae-hyun hat beim Weltcup in Chamonix im Lead-Klettern die Bronzemedaille gewonnen.





Im Finale schaffte die Südkoreanerin die gesamte Route. Insgesamt vier Teilnehmerinnen konnten die gesamte Route klettern, und zwar waren dies neben Seo Chae-hyun die Olympiasiegerin von Tokio, Janja Garnbret aus Slowenien, Laura Rogora aus Italien und Jessica Pilz aus Österreich. Seo Chae-hyun erreichte darunter die drittschnellste Zeit. Gambret gewann als Schnellste die Goldmedaille und Laura Rogora belegte den zweiten Platz.





Seo Chae-hyun hatte beim Weltcup in Innsbruck Ende Juni den zweiten Platz belegt. Beim letzten Wettbewerb im schweizerischen Villars-sur-Ollon kam sie auf Platz sechs.





In Chamonix hatte die 18-Jährige auch in der Qualifikationsrunde die ganze Route geschafft. Im Halbfinale erreichte sie die Marke 37 und zog als Fünfte der besten Acht ins Finale ein.





Sie ließ nach dem Wettbewerb über ihr Management AllthatSports mitteilen, es seien ihr, wie auch beim Weltcup in Villars bis zum Halbfinale viele Fehler unterlaufen. Sie sei daher etwas nervös und angespannt gewesen. Im Finale habe sie sich vorgenommen, ihren eigenen Weg zu gehen und sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Mit etwas Glück habe sie es dann tatsächlich aufs Podest geschafft. Als nächstes wird Seo am 22. Juli beim Weltcup im französischen Briancon an den Start gehen.