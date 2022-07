Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News

In der diesjährigen Monsunregenzeit kommt es im Wechsel zu heftigen Niederschlägen und Hitzewellen. Dieses Thema nahm auch in sozialen Netzwerken wie Twitter zuletzt deutlich mehr Raum ein. Innerhalb von zwei Wochen mit wechselhaftem Wetter waren auf Twitter mehr als 3 Millionen wetterbezogene Tweets in koreanischer Schrift Hangeul abgesetzt worden.

Die diesjährige Monsunregenzeit begann am 23. Juni. Vom 23. Juni bis zum 7. Juli belief sich die Zahl der auf das Wetter bezogenen Hangeul-Tweets auf rund 3,2 Millionen. Dies entspricht gegenüber demselben Vorjahreszeitraum einer Steigerung um 63 Prozent. Twitter Korea teilte mit, dass es am 24. und 30. Juni die meisten Hangeul-Tweets in Bezug auf das Wetter gab. An den beiden Tagen betrug die Zahl der Hangeul-Tweets zum Wetter 560.000.

An diesen Tagen hat es in den mittleren Regionen einschließlich der Hauptstadtregion starke Regenfälle begleitet von Blitz und Donner gegeben. Wörter wie Wasserpark und Regenstiefel fanden in den Twitter-Trends, den aktuellen Listen der 50 am häufigsten erwähnten Themen, einen Platz.

Vom 23. Juni bis zum 7. Juli lag die Zahl der Hangeul-Tweets über auf Klimatisierung bezogene Geräte wie Klimaanlage, Entfeuchter und Ventilator bei rund 660.000. Am 2. Juli gab es die ersten Hitzewarnungen, dies war verglichen mit dem Vorjahr 18 Tage früher. Twitter Korea erklärt, dass die in diesem Jahr besonders früh aufgetretene Hitze Einfluss darauf ausgeübt zu haben scheine.





Das Interesse der Netzbürger weckte die Nachricht, dass in der ersten Hälfte dieses Jahres die Verkaufszahl von umweltfreundlichen Autos wie Elektrowagen und Wagen mit Hybrid-Antrieb im Inland die Marke von 200.000 überschritten hat. Laut der Automobilbranche beläuft sich die Verkaufszahl von umweltfreundlichen Autos von fünf einheimischen Fertigwagenherstellern und ausländischen Autoherstellern außer Tesla in der ersten Jahreshälfte auf insgesamt 203.721. Damit ist diese Zahl im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um 40,7 Prozent gestiegen.

Vor allem verkaufte Hyundai Motor als erster koreanischer Autohersteller in einer Jahreshälfte mehr Elektrowagen als Hybridautos. Von Hyundai wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres 31.672 Elektroautos und 30.760 Hybridautos abgesetzt. Unter den Elektrowagen von Hyndai war IONIQ 5 das beliebteste Modell. Davon wurden 15.103 Einheiten verkauft, damit gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 165 Prozent mehr. Das meistverkaufte Hybridmodell war Grandeur mit 11.760 Einheiten.

Kia Motors setzte in der ersten Jahreshälfte 84.659 umweltverträgliche Autos ab. Damit stieg diese Zahl verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum um 95,3 Prozent. 61.467 Autos davon waren Hybridautos, und diese Zahl ist um 78,2 Prozent gestiegen. Die Elektrowagen von Kia Motors wurden in der ersten Jahreshälfte um 161,7 Prozent mehr verkauft als im selben Vorjahreszeitraum. Damit war diese Steigerungsrate bei allen fünf einheimischen Fertigwagenherstellern am größten.

Die Zahl der in der ersten Hälfte dieses Jahres verkauften importierten Umweltautos liegt bei insgesamt 51.121 und ist damit gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent angewachsen. Darunter ist die Zahl der verkauften importierten Elektrowagen um 136,1 Prozent auf 6.294 und die der Hybridautos um 5,4 Prozent auf 37.640 gestiegen. Von den Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen aus dem Ausland wurden 7.187 Einheiten abgesetzt. Diese Zahl ist damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36,4 Prozent geschrumpft.





Bald beginnt die diesjährige Sommerurlaubssaison. Die Netzbürger interessierten sich daher auch für das Untersuchungsergebnis, dass die koreanischen Angestellten in diesem Jahr durchschnittlich etwa 3,6 Tage Sommerurlaub haben. Jedoch ist die Zahl der Urlaubstage je nach Branchen unterschiedlich.

Der Koreanische Unternehmerverband hat bei 806 Betrieben mit mehr als fünf Mitarbeitern eine Untersuchung durchgeführt. Danach dauert der diesjährige Sommerurlaub durchschnittlich 3,6 Tage. Bei den Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern betrug der Anteil der Unternehmen mit mehr als 5 Sommerurlaubstagen 52,9 Prozent. Bei Unternehmen mit weniger als 300 Mitarbeitern war der Anteil der Betriebe mit 3 Sommerurlaubstagen mit 49,9% am höchsten.

Nach Branchen betrachtet, wollen 69,3 Prozent der Herstellungsbetriebe in einem kurzen Zeitraum von etwa einer Woche konzentriert ihre Mitarbeiter in den Urlaub schicken. Im Kontrast dazu wollen 76,7 Prozent der nicht herstellenden Unternehmen in einem relativ längeren Zeitraum von einem bis zwei Monaten ihre Mitarbeiter abwechselnd Urlaub nehmen lassen.

64,5 Prozent der Unternehmen, die in einem kurzen Zeitraum oder in zwei Wochen abwechselnd ihre Mitarbeiter in den Urlaub schicken wollen, wollen diese Termine für Anfang August anberaumen. Diese Antwort gaben 78,1 Prozent von ihnen. 50,9 Prozent der Unternehmen, die für ihre Mitarbeiter offiziell eine Sommerurlaubsphase vorgeben, haben vor, ihnen Urlaubsgeld zu zahlen. Damit ist dieser Anteil gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozentpunkte zurückgegangen.